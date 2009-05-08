Devrim Arabası ODTÜ Müzesi'nde

"Devrim Arabaları" filmi için yapılan otomobillerden biri, filmin yönetmeni Tolga Örnek tarafından ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi Klasik Araba Koleksiyonu'na bağışlandı.



Otomobilin müzedeki yerini alması dolasıyla düzenlenen törene, eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut'un da aralarında bulunduğu öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Filmin yönetmeni Örnek, burada yaptığı konuşmada, geçen hafta filmin toplu gösterimi için ODTÜ'ye geldiğinde Akbulut'un kendisine müzeyi gezdirdiğini söyledi.



Müzeden çok etkilendiğini ve gurur duyduğunu anlatan Örnek, eğitim gördüğü Amerika'da böylesine güzel bir okul müzesi görmediğini ifade etti.



Film için yapılan arabalardan birini müzeye bağışlama fikrinin hem kendisini hem de Akbulut'u çok heyecanlandığını belirten Örnek, filmde kullandıkları otomobillerin İstanbul'da garajda tutulduğunu ve herkes tarafından görülemediğini dile getirdi.



Örnek, bu konuşmanın üzerinden dokuz gün gibi kısa süre geçtikten sonra otomobilin müzedeki yerini aldığını bildirdi.



Müzedeki otomobilin, orijinalin bir kopyası olduğunu ve o kadar değerli olmadığını söyleyen Örnek, şunları kaydetti:



"Benim için bu araba paylaştığımız emeğin, geçirdiğimiz zamanın, çektiğimiz zorlukların, dostluğumuzun, iyi bir film için birbirimize kenetlenmemizin bir simgesi. Devrim arabasının birebir bir kopyası, hem de ekip ruhunu taşıyor. Benim için manevi değeri yüksek bir araba. Daha iyi bir yere bağışlayamazdım diye düşünüyorum.



Umarım çok kişi görür, arabanın hikayesini merak eder, arabanın arkasındaki duygusallıkla, gururlandırıcı öyküyle ve ne yazık ki 47 sene boyunca fazla anımsayamadığımız o fedakar ve kahraman insanlarla tanışırlar."



Örnek'e, teşekkür plaketi verildi.

