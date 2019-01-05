DEVRİLME TEHLİKESİ GEÇİREN KAMYONET KEPÇEYLE KURTARILDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane\'de, sürücüsünün yokuş aşağı gitmek için manevra yaptığı sırada devrilme tehlikesi yaşayan eşya yüklü kamyonet, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Gültepe Mahallesi Horosan Sokak\'ta saat 11.00 sıralarında ev eşyası taşıyan kamyonet sürücüsü, yokuş aşağı gitmek için manevra yaptı. Bu sırada bir tekerleği boşlukta kalan kamyonet devrilme tehlikesi geçirdi. Araçtan inen sürücü, ağırlık olması amacıyla kamyonetin sağ arka tekerleğinin üstüne kaldırım taşı koyarken, polis ve itfaiye ekiplerine de haber verdi.

Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamyoneti bulunduğu yerden çıkarması için çağrılan çekici, dar olan sokağa giremeyince, çevredeki bir inşaattan iş makinesi getirildi. Kamyonet, kepçeye bir halatla bağlandıktan sonra geri geri çekildi. Kamyonet sürücüsü daha sonra bir başka sokaktan yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Askıda kalan kamyonet

-Kepçe

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Kepçenin kamyoneti çekmesi

-Kamyonet sürücüsü

-Genel ve detaylar



