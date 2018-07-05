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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde devrilen buğday yüklü traktörün altında kalan sürücü Hüsamettin Karaca (48), olay yerinde yaşamını yitirdi

05 Temmuz 2018 21:27

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesinde devrilen buğday yüklü traktörün altında kalan sürücü Hüsamettin Karaca (48), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Vezirköprü ilçesinde Hüsamettin Karaca yönetimindeki 54 HZ 324 plakalı buğday yüklü traktör, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Kızılcaören mevkiinde devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Karaca’nın cansız bedeni ilçedeki devlet hastanesinin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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