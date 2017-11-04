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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Özcan DURUSOY/BULDAN(Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan İlçesi'nde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi 62 yaşındaki Ahmet Pehlivan ÖLDÜ

04 Kasım 2017 18:43

Özcan DURUSOY/BULDAN(Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Buldan İlçesi\'nde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi 62 yaşındaki Ahmet Pehlivan ÖLDÜ.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Gülalan Mahallesi\'nde meydana geldi. Çiftçi Ahmet Pehlivan, kullandığı traktörle tarlasını sürürken, direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan traktör, tarlada engebeli arazide devrildi. Traktörün altında kalan Pehlivan, kaza yerinde öldü. Pehlivan\'ın cesedi otopsi için Buldan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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