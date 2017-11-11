Devrilen traktörün altında kalan anne ile kızı öldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, devrilen traktörün altında kalan 33 yaşındaki Gülten Alnıak ile kızı 7 yaşındaki Süheyla Alnıak yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında kırsal Demirciler Mahallesi Gıranardı Mevkii\'nde meydana geldi. Bahçesinden dönen Gülten Alnıak yönetimindeki 09 R 3489 plakalı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Gülten Alnıak ile yanındaki kızı Süheyla Alnıak öldü. Anne-kızın cesetleri, yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.