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Devrilen traktördeki çift yaralandı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, devrildi

08 Nisan 2018 21:45

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, devrildi. Kazada traktör sürücüsü ile eşi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, ilçeye bağlı Mersinli Mahallesi\'nde meydana geldi. Tarlasından dönen Mustafa Cansız\'ın (49) kullandığı 45 ST 174 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Cansız ile yanındaki eşi Neslihan Cansız (52), yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çifti ambulansla Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cansız çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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