Devrilen tomrukların altında kalan kişi, 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, Mevlüt Aydın (57), evinin önünde kestiği tomrukların altında kalarak ağır yaralandı. Tedaviye alınan Aydın, 13 gün süren yaşam mücadelesine kaybetti. Mevlüt Aydın\'ın İlçe İtfaiye Müdürü Adnan Aydın’ın ağabeyi olduğu öğrenildi.

Olay, 13 gün önce İnegöl’e bağlı Bahçekaya Mahallesi\'nde meydana geldi. Evinin önündeki tomrukları kesmek isteyen Mevlüt Aydın, devrilen tomrukların altında kaldı. Ağır yaralanan Aydın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yoğun Bakım Ünitesi\'ne tedavisi süren Aydın, bugün hayatını kaybetti. Mevlüt Aydın’ın İnegöl İtfaiye Müdürü Adnan Aydın’ın ağabeyi olduğu öğrenildi.

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