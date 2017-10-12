Devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

ADANA, (DHA) - ADANA\'da, kontrolden çıkıp devrilen TIR\'ın sürücüsü İslam Özer, yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep yolunun Sirkeli mevkisinde meydana geldi. Yolda devrilen 33 R 4725 plakalı TIR\'ı gören sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, direksiyon başında sıkışan TIR\'ın sürücüsü Özer\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çağrılan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlileri ise sürücü koltuğunda sıkışan Özer\'in cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. İslam Özer\'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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