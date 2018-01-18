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Devrilen TIR'ın dorsesinde yüklü sebzeler denize döküldü

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesinde, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, 30 metrelik falezlerin kıyısında yan yattı

18 Ocak 2018 19:41

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Finike ilçesinde, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, 30 metrelik falezlerin kıyısında yan yattı. Dorsede yüklü sebzeler, falezlerden denize savruldu.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Finike ilçe merkezi çıkışındaki Taşocağı mevkisinde meydana geldi. Hasyurt Hali\'nden yüklediği sebzeyi İzmir\'e götürmek üzere yola çıkan Hüseyin Ağaçkıran yönetimindeki 42 BFH 03 plakalı TIR, kontrolden çıktı. Rampadaki virajda yoldan çıkan TIR, bariyerleri aşıp, yan yatarak, yaklaşık 30 metrelik falezlerin kıyısında durdu. TIR\'ın dorsesindeki domates, kabak ve patlıcan gibi sebzeler, falezlerden denize savruldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan TIR sürücüsü Hüseyin Ağaçkıran\'ı ilk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesi\'ne götürdü.

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