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Devrilen tankerden yola dökülen sıcak asfalt dondu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, bariyerlere çarpıp devrilen tankerden yola dökülen yaklaşık 15 ton sıcak asfalt, soğuk havanın etkisiyle dondu

23 Kasım 2017 19:01

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, bariyerlere çarpıp devrilen tankerden yola dökülen yaklaşık 15 ton sıcak asfalt, soğuk havanın etkisiyle dondu.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas- Malatya karayolu Kovalı Kavşağı\'nda yaşandı. Ankara\'dan yüklediği sıcak asfaltı Sivas\'a getiren 61 yaşındaki Mehmet Özer Biçer yönetimindeki 06 BE 9179 plakalı tanker, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Tanker şoförü Biçer\'in yaralandığı kazada, yaklaşık 15 ton sıcak asfalt, yola aktı.  Mehmet Özer Biçer, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yola akan asfalt soğuk havanın etkisiyle kısa sürede dondu. Karayolları ekipleri, asfaltı temizlemek için çalışma başlattı.

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