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Devrilen otomobilin sürücüsü camdan dışarı fırlayarak öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Didim ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak devrildi

09 Şubat 2018 02:41

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Didim ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada, 74 yaşındaki sürücü Zühtü Şen, camdan dışarı fırlayarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.00 sıralarında, Didim-Akbük Karayolu Zonguldaklılar Sitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Didim’den Akbük yönüne giden Zühtü Şen yönetimindeki 09 F 6922 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrilerek yoldan çıktı. Şen, devrilmenin etkisiyle otomobilin camından dışarı fırladı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Şen’in yaşamını yitirdiğini belirlerken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Şen’in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından Didim Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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