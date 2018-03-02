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Devrilen otomobil, polis aracına çarptı: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da kontrolden çıkıp devrilen otomobil, park halindeki polis aracına çarptı

02 Mart 2018 11:25

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da kontrolden çıkıp devrilen otomobil, park halindeki polis aracına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Onur Yılmaz, yaralandı. 
Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı\'nda meydana geldi. Mustafa Onur Yılmaz\'ın kullandığı 80 ER 767 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp devrildi. Sol tarafına devrilip sürüklenen otomobil, yol kenarında kimlik kontrolü yapan polislerin bulunduğu araca çarptı. Otomobilde sıkışan Yılmaz, polisler ve çevredekiler tarafından çıkartılarak çağrılan sağlık ekibine teslim edildi. Ambulansla Adana Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yılmaz\'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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