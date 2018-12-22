T24 LogoT24 Logo
Gündem

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Engin Gül (36), hayatını kaybetti

22 Aralık 2018 16:31

KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Engin Gül (36), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. Engin Gül yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Gül, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı haber alıp, bölgeye gelen yakınları, Gül\'ün ölüm haberini alınca sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.
Yapılan incelemenin ardından Engin Gül\'ün cenazesi, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAHTA Adıyaman DHA ADIYAMAN KahtaEngin GülKazaKahtaDiyarbakırKazada GülKazayıGülYapılanKahta Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24