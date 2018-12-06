Devrilen motosikletin sürücüsü hayata tutunamadı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, geçen pazartesi günü devrilen motosikletten düşerek ağır yaralanan Uğur Aydeğer (32), tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, Sinanbey Mahallesi Baykut Sokak üzerinde meydana geldi. Uğur Aydeğer yönetimindeki motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletten düşen Aydeğer, ağır yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Beyin kanaması geçiren Aydeğer, yoğun bakıma alındı ancak tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

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