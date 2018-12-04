T24 LogoT24 Logo
Gündem

Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Uğur Aydeyer (31) ağır yaralandı

04 Aralık 2018 01:58

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Uğur Aydeyer (31) ağır yaralandı.
Kaza, İngeöl ilçesi Sinanbey Mahallesi’nde Baykut Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Uğur Aydeyer idaresindeki tescilsiz motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Yola savrulan sürücü Aydeyer, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uğur Aydeyer, İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından beyin kanaması nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılan Aydeyer\'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSAUğur AydeyerKazaSinanbey Mahallesinde Baykut SokakSeyirYolaAydeyerAcilDevlet HastanesiBuradakiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24