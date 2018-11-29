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Yaşam

Devrilen konteynerin altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Bursa'da mobilya parçalarının yüklendiği konteyner devrildi

29 Kasım 2018 19:39

Bursa'nın İnegöl ilçesinde,  bir mobilya fabrikasında konteynerin devrilmesi sonucu 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında işçilerin mobilya parçalarını yüklediği konteyner devrildi.

Konteyner ile içindeki mobilya parçalarının altında kalan 3 işçiden biri olay yerinde hayatını kaybetti.

112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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