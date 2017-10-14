Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT\'in Eruh İlçesi\'nde kontrolden çıkıp devrilen kamyondaki 250 koyun telef oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt-Eruh karayolunda meydana gledi. Bitlis\'in Güroymak İlçesi\'nde yayladan aldığı 350 koyunu Siirt\'in Eruh İlçesi\'ne götüren Abdulkadir Eren yönetimindeki 56 AY 466 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, araçtaki koyunlardan 250\'si telef oldu, şoför ise yaralandı. Yaranan kamyon şoförü Abdulkadir Eren, olay yerine sevk edilen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hayvan sahiplerinden Abdurrahman Özbey, \"Kamyon, Bitlis\'in Güroymak İlçesi\'nden geliyordu. Kamyondaki 350 koyundan 100\'ünü sağ kurtardık\" dedi.

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