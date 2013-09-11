T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Devrilen kale direği can aldı

Üzerine kale direği devrilen Balıkesirspor'un U19 Takımı'nın 18 yaşındaki oyuncusu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

11 Eylül 2013 22:40

Balıkesirspor'un U19 Takımı'nda oynayan ve antrenman sırasında saha kenarındaki kale direğinin "barfiks" çekmek isterken üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan Ali Gündoğan'ın (18), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Balıkesir Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gündoğan'ın kafasına aldığı darbe nedeniyle beyninde ödem oluştuğu ve tedaviye cevap vermediği belirtildi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre Balıkesir Kulübü Başkanı Tuna Aktürk, yaptığı açıklamada, "Genç bir oyuncuydu. Camia olarak çok üzgünüz.

Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum" dedi. Gündoğan'ın cenazesinin, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yarın toprağa verileceği belirtildi.

Futbolcu Ali Gündoğan, 6 Eylül'de antrenmanda saha kenarındaki kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

ETİKETLER

balıkesirsporu19 takımıali gündoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24