Devrilen kale direği can aldı

Balıkesirspor'un U19 Takımı'nda oynayan ve antrenman sırasında saha kenarındaki kale direğinin "barfiks" çekmek isterken üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan Ali Gündoğan'ın (18), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Balıkesir Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gündoğan'ın kafasına aldığı darbe nedeniyle beyninde ödem oluştuğu ve tedaviye cevap vermediği belirtildi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre Balıkesir Kulübü Başkanı Tuna Aktürk, yaptığı açıklamada, "Genç bir oyuncuydu. Camia olarak çok üzgünüz.

Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum" dedi. Gündoğan'ın cenazesinin, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yarın toprağa verileceği belirtildi.

Futbolcu Ali Gündoğan, 6 Eylül'de antrenmanda saha kenarındaki kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanmıştı.