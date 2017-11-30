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Devrilen forkliftin altında kalan operatör öldü

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan operatör 42 yaşındaki Nuri Bilkiç, hayatını kaybetti

30 Kasım 2017 01:00

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Çeşme ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan operatör 42 yaşındaki Nuri Bilkiç, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Ardıç Mahallesi 5424 Sokak\'ta meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan Nuri Bilkiç yönetimindeki forklift, manevra sırasında devrildi. Forkliftin altında kalan Bilkiç\'in sol bacağı koptu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan Nuri Bilkiç, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Aşırı kan kaybeden Bilkiç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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