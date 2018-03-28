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Devrilen beton mikserinin şoförünü, sıkıştığı yerden AFAD kurtardı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ta kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan meton mikserinin şoförü Ayhan Koca (28), sıkıştığı yerden AFAD ekiplerince kurtarıldı

28 Mart 2018 16:56

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ta kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan meton mikserinin şoförü Ayhan Koca (28), sıkıştığı yerden AFAD ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan Koca, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Karakurt-Horasan karayolunun 6\'ncı kilometresinde meydana geldi. Baraj inşaatı çalışması için Erzurum\'a giden Ayhan Koca yönetimindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri, bariyerlere çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, Ayhan Koca, şoför mahallinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Ayhan Koca, ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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