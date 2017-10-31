Devrilen ağacın altında can veren Eren'in sınıfında yas

MUŞ, (DHA)- MUŞ’ta dün okul bahçesinde fırtınanın etkisiyle yerinden sökülen ağacın altında kalarak yaşımını yitiren 6\'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Eren Özkan\'ın sınıfında bugün gözyaşı ve sessizlik hakimdi.

Merkeze bağlı Tekyol Köyü\'ndeki okul bahçesinde dün meydana gelen olayda yaşamını yitiren Eren Özkan\'ın cenazesi, dün gece köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Eren\'in okulunda ise bu sabah hüzün vardı. Hayatını kaybeden Eren Özkan\'ın fotoğrafını sırasında tutan arkadaşları, gözyaşlarına boğuldu. Duygu dolu anların yaşandığı derste, öğretmenler tarafından öğrencilere tavsiyelerde bulunuldu. Ölen Eren\'in üzüntüsünü yaşayan sınıf arkadaşları, yoğun bakımda ve yaralı olan arkadaşları için de dua etti. Öğrencileri teselli eden öğretmenler yaptıkları konuşmalarda, şunları söyledi:

\"Dün 29 Ekim\'i kutlarken İstiklal Marşı okunduğu anda hepimizin istemeyeceği, hayal edemeyeceği, kabus gibi bir gün yaşadık. Hepimiz acılıyız, hepimizin içi yanıyor, içi parçalanıyor. Bizimle birlikte sadece Tekyol köyünün değil Tüm Türkiye\'nin içi yandı. Maalesef 6/A sınıfından Eren Özkan\'ı kaybettik. Bütün öğretmenler olarak buradayız. Biliyoruz bu çok acı bir olay tarifi mümkün değil, anlatılmaz. Ama hayat devam ediyor, okul devam ediyor, bizler buradayız. Bunun böyle olması bu olayın yaşanması hepimizi çok üzdü. Bizim için burada konuşmak gerçekten çok zor. Yani şu anda bir öğretmen olarak burada ve size dersi anlatmak gerçekten çok zor. Okulumuz eğitim öğretime devam edecek. Bizim bu saatten sonra daha güçlü olmamız lazım, birlikte olmamız lazım. Eren arkadaşımız için dua etmemiz lazım. Fırat arkadaşımızın kurtulması için daha da çok dua etmemiz lazım. Acımız çok taze, çok iyi hissetmiyoruz kendimizi. Ama zamanla her şey yoluna girecek.\"

Rüzgarın etkisiyle üzerine devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybeden Eren Özkan\'ın sınıf arkadaşı Rana Dindar, Eren\'i anlatırken, hıçkıra hıçkıra ağladı. Eren\'in çok iyi biri olduğunu anlatan Dindar, \"Onu çok özleyeceğiz\" dedi. 3 yıl önce Eren\'in 18 yaşındaki ablasını trafik kazasında kaybeden Özkan Ailesi, Eren\'i kaybetmekle ikinci kez büyük bir acıyı yaşıyor. Aynı ailede ikinci bir felaketi yaşadıklarını ifade eden Eren\'in amcası Selahattin Özkan ise \"3 yıl önce Eren\'in ablasını bir trafik kazasında kaybettik. Bu ikinci bir felaket Allah kimsenin başına getirmesin\" diye konuştu.



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