Devrek'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı 

Cüneyt ÖZFİDAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bölücek köyündeki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda E.A., G.P., H.A. ve H.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 18 uyuşturucu hap ve 15 kenevir tohumu ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.