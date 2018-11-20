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Devrek'te, dere kenarında kadın cesedi bulundu

DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde dere kenarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına ait ceset bulundu

20 Kasım 2018 18:46

DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde dere kenarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına ait ceset bulundu.
Devrek deresi kenarında hareketsiz halde yatan kadını görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla dere kenarına indi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde kadının öldüğünü belirledi. Ceset, incelemenin ardından sedyeye konularak halatla yukarı çekildi, sonra Devrek Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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