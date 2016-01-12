Devre kesicilerin mucidi: "Çin yanlış anladı"

Borsalarda sert değişimler karşısında uygulanan devre kesici mekanizmaların mucidi, Çinli yetkililerin uygulamayı yanlış anladığını ve piyasalarda oluşacak paniği önlemek için sistemde değişiklikler yapmaları gerektiğini söyledi.

Bloomberg News haberine göre, 85 yaşındaki ABD Eski Hazine Bakanı Nicholas Brady, "Yanlış yoldalar. Kendi piyasalarını yansıtan bir devre kesici sitemine ihtiyaçları var" dedi.

Çin Merkez Bankası'nın yuan referans kurunu düşürmesi CSI 300 Endeksi'ndeki düşüşün yüzde 7'yi aşmasıyla Çin piyasaları bu hafta içinde iki kez durdurulmuş, uygulama sonrası yaşanan panik küresel borsalarda da satış dalgası yaşanmasına sebep olmuştu. Uygulamaya yöneltilen eleştirilerin ardından Çinli yetkililer sistemi askıya alma kararı almak zorunda kalmıştı.

Pazartesi günü devreye giren uygulamaya göre, CSI 300 endeksinde yüzde 5'lik bir hareket olması durumunda işlemler 15 dakikalığına, yüzde 7'lik bir hareket olması durumunda ise tüm gün boyunca kapatılması öngörülüyordu.

1987 çöküşünün ardından hisse işlemlerine sınırlamalar getirilmesi önerisinde bulunan Brady, "Yapmaları gereken şey bandı genişletmek" dedi.

Brady'nin 1987 sonrası komisyona yaptığı öneri ABD'de ilk kez 1997 yılında, Dow Jones yüzde 7,2 düştüğünde uygulanmıştı.

Ancak ABD hisselerinde çok nadir görülen yüzde 7'lik düşüş, Çin borsasında çok daha sık karşılaşılan bir durum. ABD hisseleri tarihte sadece 3 kere, 2008 finans krizi sırasında, Ekim 1987'de ve Büyük Buhran döneminde, yüzde 7'nin üzerinde düştü. Çin'de ise sadece geçtiğimiz yıl bile yedi kez yüzde 7'nin üzerinde düşüş gerçekleşti.

Aite Group finans piyasaları analisti Sang Lee de, "Çok zor bilimsel bir durum olduğunu düşünmüyorum. Eğer sınırı çok düşük tutarsanız, oynaklığı azaltmak yerine artırırsınız" dedi.

Kendisi öneriyi yaparken de hedefin oynaklığı azaltmak olduğunu vurgulayan Brady, "Benim icat ettiğim devre kesici sakinlik sağlardı" dedi.