Devletten vatandaşa daha az eğitim, daha az sağlık, daha az kültür...

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar planlarında devrim olarak nitelendirdiği yönetmelik ile kişi başına düşen spor, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel tesisi alanlarının azaltıldığı ortaya çıktı

06 Temmuz 2014 12:01

Hükümetin hazırladığı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde kişi başına düşen spor, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel tesisi alanlarının azaltıldığı ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Bakanlığın imar planlarında devrim olarak nitelendirdiği yönetmelik ile kişi başına düşen spor, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel tesisi alanlarının azaltıldığı ortaya çıktı. Yönetmeliği incelemeye alan Şehir Plancıları Odası yönetmeliği mahkemeye taşıyacak.

 

Rezidans tarih oluyor

 

Ercan Sarıkaya’nın Radikal’deki haberine göre, Planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarını belirlemesi açısından önemli bulunan yönetmelik, fonksiyonlara da netlik kazandırıyor. Şehirlerin anayasası olan yönetmelik ile rezidans gibi karma kullanımlar ortadan kaldırılıyor ve rezidans tanımı tarih oluyor. Binalar planlanırken fonksiyonlar net olarak belirtilecek.

 

Sosyal donatı alanları yarı yarıya azaltıldı

 

Yönetmelik ile sosyal donatı alanlarını ise azaltıyor. Daha öncemi yönetmelikte kişi başına düşen Anaokulu alanı 1 metrekareyken, bu oran yeni yönetmelikte yarım metrekareye düşürülüyor. İlköğretim alanı eski yönetmelikte 45 bin nüfus kadar kişi başına 4 metrekare, 45 binden fazla nüfusa sahip yerlerde ise 4,5 metrekareydi. Yeni yönetmelikte bu oran 75 bin nüfusa kadar 3 metrekare, 75 binden 500 bine kadar olan nüfusta ise 3,20 metrekare olarak belirlenmiş. Kişi başına düşen lise alanı 3 metrekareden 1,75 metrekareye düşürülürken, hastane alanı ise 3 metrekareden 1,5 metrekareye düşürülüyor. Planda dine tesis alanlarında azaltılmaya gidilmezken kültür tesisi alanları ise nüfus yoğunluğu artmasına rağmen yarı yarıya azaltılıyor. Kişi başına düşen yeşil alan ise eski yönetmelikte olduğu gibi 10 metrekare olarak devam ediyor. Ancak burada da nüfus yoğunluğu artırılıyor.

 

‘Yargıya taşıyacağız’

 

Yönetmeliğin sosyal donatı alanlarını azaltmasının yanında çevre düzeni planlarını da değersiz kağıt parçası haline getirdiğini dile getiren Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman “Yönetmelik hükümlerine göre bölgenin ihtiyaçları ve kamu yararı gibi bahanelerle çevre düzeni planlarına eklemeler yapılması öngörülüyor. Bu sıkıntılı bir madde. Çevre düzeni planlarını işlevsizleştirir. Genel merkez ve şubelerde yapılan incele sonunda çıkacak raporu kamuoyu ile paylaşacağız ve donatı alanlarını azaltan ve çevre düzeni planı ile ilgili maddeleri özellikle yargıya taşıyacağız” diye konuştu.

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