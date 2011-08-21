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Yaşam

Devletten koruma istedi

Tokat’ta eşinin döverek sokağa attığı Hatice E. (23), devletten koruma istedi.

21 Ağustos 2011 03:00


 T24 - Tokat’ta eşinin döverek sokağa attığı Hatice E. (23), devletten koruma istedi


 

Milliyet'in haberine göre, henüz 15 yaşındayken, Selim E. ile evlenen Hatice E. Kuşadası’na yerleşti. 3 çocuk sahibi çift geçimsizlik nedeniyle iki kez ayrılmanın eşiğinden döndü. Geçimsizlikleri devam edince Hatice E., 15 gün önce Tokat’ta oturan babası Ömer Yıldız’ın yanına sığındı. Barışma bahanesiyle Tokat’a gelen Selim E., eşi Hatice E.’yi otomobile bindirdi. Bir süre otomobilde konuşan çift, yeniden kavga etmeye başladı. Eşini döven Selim E., önce arabadan attı, ardından kayınpederinin evinin yakınlarına bırakarak kayıplara karıştı.


‘Çok ısrar etti, arabaya bindik...’


Baygın halde bulunan Hatice E. hastaneye kaldırıldı. Sol gözünde ve vücudunda morluklar oluşan genç kadın, bir gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Babasının evinde kalan Hatice E., “8 yıldır şiddete maruz kalıyorum. Boşanmak için buraya geldim. Tokat’a gelmiş. Polise haber verdim ama ilgilenen olmadı. Konuşmak istediğini söyleyerek çok ısrar etti. Arabaya bindik, Yozgat levhası olan bir yeri hatırlıyorum. Bana vurmaya başladı. Arabanın kapısı nasıl açıldı, nasıl aşağı atıldım anlayamadım” dedi.


Hatice E., durumu gazetecilere anlattığı sırada annesi Şerife Yıldız’ın telefonuna Selim E.’den tehdit mesajı geldi. Mesajda, “Bayramdan sonra gör neler olacak o evde. O bende. Sana tek bişey söyleyeceğim. O zaman beni ara. Kendin istedin” cümleleri yer aldı.



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