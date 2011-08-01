-DEVLETİN ZİRVESİNDEN BAŞSAĞLIĞI ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - Van'da 3 askerin şehit olması, 4 askerin de yaralanması nedeniyle Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve TBMM Başkanı Çiçek, Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Necdet Özel'e başsağlığı dileklerini ilettiler. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Necdet Özel'e telgraf göndererek, başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: ''Sayın Cumhurbaşkanımız, Van'da üç askerimizin şehit olması, dört askerimizin yaralanması nedeniyle Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Necdet Özel'e telgraf göndererek, şehitlerimizin ailelerine, milletimizi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifa dileklerini iletmiştir.'' -BAŞBAKAN ERDOĞAN- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Orgeneral Necdet Özel'e bir başsağlığı telgrafı gönderdi. Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın, Genelkurmay Başkanvekili Özel'e bir başsağlığı telgrafı göndererek üzüntülerini bildirdiği, yaralı askerler için acil şifalar dileğinde bulunduğu belirtildi. -CEMİL ÇİÇEK- TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise yayımladığı mesajında, üç askerin şehit olduğu, Başkale Kaymakamı Bilgihan Bayer, koruması ve dört askerin de yaralandığı olaydan derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Sevgi, kardeşlik, barış ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığı Ramazan ayının ilk gününde yaşanan bu hain saldırının, terörün hiçbir değer tanımadığının en son örneği olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti: ''Son günlerde artış gösteren terör saldırıları, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin huzur, barış ve istikrarını hedef almaktadır. Destansı mücadeleler sonucunda beraberce kurduğumuz aziz vatanımızı bölmek isteyen hainler, milletimizin aklıselim ve sağduyusu sayesinde çirkin emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaktır.''