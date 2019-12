Devletin zirvesinden 30 Ağustos mesajları

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladılar.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yayımladığı mesajında, Türkiye tarihindeki çok önemli bir kilometre taşı olan 30 Ağustos Zaferi'nin 88. yıl dönümünü hep birlikte ve coşkuyla kutlamanın gururunun yaşandığını ifade etti.





Aziz Türk milletinin ve kahraman ordunun, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, güçlü ordulara karşı elde ettiği Büyük Zafer'in, tarihe altın harflerle işlendiğini kaydeden Gül, ''30 Ağustos Zaferi, esasen şanlı tarihimizin bir özetidir. Türk milleti bu zaferle adeta küllerinden yeniden doğmuştur'' ifadesini kullandı.





Türkiye'nin yolunun daima açık, geleceğinin parlak olacağına dair inancını dile getiren Gül, şöyle devam etti: ''Bu vesileyle, dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fedakarlığıyla daima gurur duyduğumuzu; kahramanlığı, cesareti, disiplini ve başarılarıyla her zaman iftihar ettiğimizi de bir kez daha vurgulamak isterim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ü, silah ve dava arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Büyük Zafer'in 88. yılında, milletimizin, tarihi zaferlerle dolu şanlı ordumuzun mensuplarının, dünya barışının sağlanmasına katkıda bulunmak için yurt dışında üstün başarıyla görev yapan birliklerimizin Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum.''







TBMM BAŞKANI ŞAHİN





TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de yayımladığı mesajında, 30 Ağustos'un Türk milletinin, vatan sevgisini ve bağımsızlık tutkusunu tüm dünyaya gösterdiği, tarihe altın harflerle yazdığı zaferlerden biri olduğunu belirtti. Bu zaferin, sadece askeri bir başarıdan ibaret değil, aynı zamanda milletin yeniden doğuşunun ve çağdaş bir devlet kurmasının başlangıcı olduğunu vurgulayan Şahin mesajında şunları kaydetti:





''Millet olarak 30 Ağustos gibi tarihin çetin sınavlarından geçerek perçinlenen birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışı içerisinde ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkartacağımıza inancım tamdır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kahraman komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanı bağımsızlığa ulaştıran tüm gazi ve şehitleri saygı ve rahmetle anıyorum.''







BAŞBAKAN ERDOĞAN



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise yayımladığı kutlama mesajında,kahraman ordunun cesaret ve fedakarlığının, tarih sahnesinden silinmek istenen milletin varoluş mücadelesinin en güzel örneklerinden birinin de 30 Ağustos Zaferi olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:





''Destansı İstiklal Mücadelemizi taçlandıran ve Misak-ı Milli hedefinin gerçekleştirilmesine zemin hazırlayan bu zaferle, Türkiye Cumhuriyeti'nin de temelleri atılmıştır. Milletimizin ortaya koyduğu bu yüksek ruh ve şuur her zaman canlı kalacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bizler de imkansızlıklar içerisinde büyük fedakarlıklarla kazanılan bu zaferin verdiği güç ve cesaretle, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi koruyacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıma hedefimizi mutlaka gerçekleştireceğiz. Ne mutlu bizlere ki, bugün bu hedefimize her zamankinden çok daha yakınız. Bu inanç ve coşkuyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensupları ve bütün vatandaşlarımın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum.''