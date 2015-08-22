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Politika

Devletin zirvesi, Abdullah Gül'ün oğlunun düğününde bir araya gelecek

Çiftin nikah şahitliğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu yapacak

22 Ağustos 2015 14:02

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oğlu Ahmet Münir Gül, bu akşam İstanbul'da Ayşe Zehra Karadere'yle evlenecek. Çiftin nikah şahitliğini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz ve Başbakan Ahmet Davutoğlu yapacak. Nikaha yaklaşık 1500 kişi davet edildi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün oğlu Ahmet Münir Gül, bugün dünya evine girecek. Ahmet Münir Gül, Hacettepe Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Ayşe Zehra Karadere'yle evlenecek.

Gül ve Karadere çifti için İstanbul'da sade bir nikah töreni düzenlenecek. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev yapacak. Çok sayıda siyasi bu törende bir araya gelecek. Yaklaşık 1500 kişinin davetli olduğu nikah törenin ardından kuran okunacak ve yemek verilecek.

Gül Ailesi, nikaha çiçek gönderilmesi yerine Abdullah Gül Üniversitesi'ne ağaç dikilmesini istedi. Ahmet Münir Gül ile Zehra Ayşe Karadere, Ankara’da öğrencilik yıllarında tanıştı. Çift geçen mart ayında nişanlandı. Gelinin babası aslen Kayserili olan ve Bursa’da tekstil işi ile uğraşan Abdullah Karadere.

 

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