-DEVLETİN ZİRVESİ AA'YI KUTLADI ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Cumhurbaşkanı Gül, Anadolu Ajansının 91. kuruluş yıl dönümü nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi'ye bir kutlama mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Gül, mesajında şunları kaydetti: "Büyük Atatürk'ün talimatlarıyla milli mücadelenin ilk yıllarında kurulan Anadolu Ajansı, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmektedir. Kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan, halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermeyen Anadolu Ajansı, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. Köklü geçmişi, birikimi ve sahip olduğu ileri teknolojinin yanı sıra doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla basınımızın gelişmesine büyük katkı sağlayan Anadolu Ajansı'nın daha nice gurur dolu yılları geride bırakacağına inanıyorum. Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünde size ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum." -TBMM BAŞKANI ŞAHİN'DEN KUTLAMA MESAJI TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin AA'nın 91. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, 1920 yılında Meclis açılmadan önce kurulan Anadolu Ajansının, milletin büyük mücadelesine tanıklık etmiş köklü basın kuruluşlarımızdan olduğunu vurguladı. Şahin, şunları kaydetti: "Halkın doğru bilgilendirilmesini sağlayarak bağımsızlık mücadelesinin kazanılmasına önemli katkı sağlayan ajans, aradan geçen yıllar içerisinde gerek kadrosu gerekse teknik donanımıyla büyük bir gelişme kaydetmiştir. 1920 yılından bu yana ilkeli, doğru, hızlı ve tarafsız haber anlayışıyla yayınlarını sürdüren Anadolu Ajansı, yurtiçi ve yurtdışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaktadır. Haberleri ve fotoğraflarıyla araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliğini taşıyan Anadolu Ajansı, yetiştirdiği çok sayıda gazeteciyle de basın alanında öncü olmuştur." -ERDOĞAN: "AA TARAFSIZ HABERCİLİKTE ÖNEMLİ" Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da AA'nın 91. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Hilmi Bengi'ye bir kutlama telgrafı gönderdi. Kutlama mesajında, Milli Mücadele yıllarında kurulan Anadolu Ajansının "muhaberesiz muharebe olmaz" anlayışıyla doğduğunu belirten Erdoğan, ajansın istiklal davasının dünya kamuoyuna duyurulması noktasında çok önemli görev üstlendiğini ifade etti. Erdoğan, şunları kaydetti: "Geçmişte kısıtlı imkanlarla büyük başarılara imza atan Anadolu Ajansı, bugün teknolojinin de gelişmesiyle kendini sürekli yenilemekte, yaygın haber ağıyla tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla dünyanın en önemli haber ajanslarından biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Türkiye'nin dünyadaki imajının daha doğru algılanmasına vesile olan Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bütün ajans çalışanlarına başarılar diliyorum." -BAKANLARIN KUTLAMA MESAJLARI ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay , AA'nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti: "Cumhuriyetle beraber kurulan ve onunla birlikte gelişip büyüyen Anadolu Ajansı, aradan geçen yıllar içinde nitelikli kadrosu ve teknik donanımıyla büyük bir gelişme düzeyi yakalamıştır. Çağı yakalamak konusunda Genel Müdüründen muhabirine kadar her seviyede gösterilen çabaların AA'nın bütün çalışmalarına yansıdığı açık bir şekilde görülmektedir." Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi'ye gönderdiği kutlama mesajında, "AA, Anadolu halkına çağrı niteliği taşıyan ilk haberleriyle, ülkemizin bağımsızlık mücadelesine önemli katkılar sağlamıştır." dedi. Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf ise, Anadolu Ajansı'nın doğru, tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla hem Türk hem de dünya kamuoyu için güvenilirliğin simgesi olduğuna dikkat çekti.