Devletin saat başı faize ödediği para 28.8 milyon TL'ye çıkacak

Devletin saat başı faiz ödemesi 2015’te 6.3 milyon liraydı. Bu yıl 21.7 milyon liraya çıktı. Seneye ise faiz ödemesine her saat 28.8 milyon lira aktarılacak.

Orta vadeli program hedeflerine göre, bu yıl faize her gün 520 milyon, her saat başı da 21.7 milyon lira ödeyen tüm kamu kurumları, seneye günde 691 milyon, her bir saatte de 28.8 milyon lira faiz ödemesi yapacak. Her bir dakikada 479 bin lira, her bir saniyede de 8 bin lira faiz ödenecek.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre devletin faize her bir günde ödediği para 151 milyon liraydı. Aynı tarihte faize saatte 6.3 milyon lira, dakikada 105 bin lira ve saniyede de bin 747 lira akıyordu. Günlük faiz ödemesi 2020'de 389 milyonu, bu yıl ise 520 milyon lirayı aştı. İlave borçlanma yapılmasa dahi devletin her gün ödeyeceği faiz faturası seneye 690 milyonu, 2023'te 834 milyonu ve 2024 yılında da 918 milyon lirayı aşacak.

Faize saat başı ödenen para seneye 29 milyona, 2024'te 39 milyona dayanacak. Saniyelik faiz ödemesi seneye 8 bin liraya, 2024'te 11 bin liraya fırlayacak.

Saniyelik faiz miktarı asgari ücretin 2 katı

2015 yılında asgari ücret net bin lira, devletin faize saniyede ödediği para bin 747 liraydı. O tarihte saniyede bir, asgari ücretin 1.7 katı para faize gidiyordu. Bu yıl ise faize saniyede akan 6 bin 25 lira, 2 bin 825 liralık asgari ücretin 2.13 katının üzerine çıktı.

Yapılan hesaplamalara göre 2023 yılında her bir saniyede faize 7 bin 994 lira para ödenecek. Eğer seneye asgari ücrete yüzde 32'nin üzerinde bir zam yapılarak 3 bin 750 liraya çıkarılmazsa saniyelik faiz asgari ücretin 3 katı seviyesine dayanmış olacak.