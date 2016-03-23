Devletin ödemediği reçete sayısı 3 milyona ulaştı; eczacılar mültecilere 31 Mart'tan sonra ilaç vermeyecek

Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Mersin’de aralarında bulunduğu toplam 12 eczacıları odası başkanları Ankara’da bir araya geldi. Mültecilere verilen ilaç hizmetlerinin bedelinin 6 aydır ödenmediğini söyleyen başkanlar, ödenmeyen reçete sayısının 3 milyona ulaştığını kaydetti. AFAD’a “Mültecilere ilaç hizmetlerinin sürdürülebilmesi için protokol şart” diye seslenen eczacılar, 31 Mart tarihini son gün olarak açıkladı. Eczacılar, bu tarihe kadar protokole ilişkin somut bir adım atılmadığı takdirde, mültecilere ilaç temininde ortaya çıkacak sorunlarda bütün sorumluluğun AFAD’a ait olacağını açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; illerinde en çok mülteci bulunan Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Mersin’in aralarında bulunduğu toplam 12 eczacı odası başkanı Ankara’da Türk Eczacılar Birliği’nde (TEB) bir araya geldi. TEB Genel Sekreteri Arman Üney, sayısı 3 milyona ulaşan Suriye ve Iraklı sığınmacılara ilk günden itibaren kesintisiz ilaç ve sağlık hizmeti verildiğini belirterek, eczacı odalarının mültecilere birçok yardım kampanyası da düzenlediğini kaydetti.

AFAD ile protokol imzalanmadığı ve 6 aydır eczacılara ödeme yapılmadığı için 31 Mart’a kadar somut adım atılmadığı takdirde Suriyeli mültecilere ilaç verilmeyeceğini söyleyen Üney, “Eczacılar aylardır geçici koruma altındaki mültecilere eczanelerinden ilaç hizmetine devam ediyorlardı. Bununla ilgili aylardır görüşme yapmamıza, hizmetin sürekliliğinin aksamaması için özveriyle çabalamamıza rağmen, AFAD başta olmak üzere, yetkililer nezdindeki tüm girişimlerimiz karşılıksız kaldı. Ortada bir protokol yokken, tek taraflı yürüttüğümüz ilaç hizmeti artık durma noktasına geldi” diye konuştu.

Eczacı da mağdur

Sığınmacıların sık bulunduğu illerdeki eczacı odaları başkanları ise sıkıntılarını şöyle özetledi:

Adana Eczacılar Odası Başkanı Ersun Özkan: Tüm illerdeki reçeteler Ankara’ya gönderiliyor. 3 milyon civarı reçetenin kontrolü bekleniyor. Bir kaos söz konusu. Çadırkentlerde hastaların ilaca ulaşması zorlaştı. Talebimiz yalnızca ekonomi ile ilgili değil. Organizasyon eksikliği hem hasta hem de eczacıları mağdur ediyor. AFAD’ı defalarca ziyaret ettik ancak olumlu bir dönüş olmadı.

Tek muhatap isteniyor

Gaziantep Eczacılar Odası Başkanı İrfan Demir: Şehrimizde 500 bin sığınmacı var. Bu rakam toplamın yüzde 25’i. Göç idaresi, AFAD, Valilik, SGK ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere 5 kurumla muhatap halindeyiz. Bu nedenle eylemlerin kesintisiz yürümesi mümkün değil. Tek muhatap olsa işler hızlanır.

2.7 milyon mülteci

Büyük çoğunluğunu Suriyeli sığınmacıların oluşturduğu mülteci sayısının 2.5 ile 2.7 milyon kişi civarında olduğu belirtiliyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Suriyeli sığınmacılara ayrılan kaynak ile ilgili, “Türkiye 2.5 milyon mülteciyi ağırlıyor, yaptığımız harcama şu ana kadar 8 milyar dolar” şeklinde açıklamalarda bulunarak, AB’nin vereceği 3 milyar Avro’nun önemli bir destek olacağını söylemişti. Türkiye’de 10 ilde kurulan 25 çadır ve konteyner kentler başta olmak üzere çadır ve konteyner kentlerin dışında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde olmak üzere ülkeye yayılmış durumdaki mültecilerin sağlık harcamalarının geçen geçen yıl 191 milyon lira olduğu belirtilmişti. Mülteciler; Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana ve Malatya’da 25 kampta kalıyor.