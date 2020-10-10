Devletin kasasından üç yılda toplam 602 milyar TL faiz gideri ödenecek

Hükümet gelecek yıl faiz gideri olarak 179 milyar TL, üç yılda ise toplamda 602 milyar TL ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla sözünü ettiği ‘faiz lobisi’ ile mücadeleye rağmen ödenen faiz rakamının yüksekliği dikkat çekti.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2021, 2022, 2023 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plana göre, devletin faiz giderleri için üç yılda ödeyeceği toplam tutar 600 milyar TL’yi geçecek.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Orta Vadeli Mali Plana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ödeneği içerisinde yer alan faize 2021 yılında 179 milyar 542 milyon 320 bin TL ödenecek.

11 bakanlığın ödeneğinden daha fazla

Plana göre, 2022 yılında devletin faiz gideri yaklaşık 25 milyar TL daha artarak 204 milyar 586 milyon 480 bin TL’ye ulaşacak. Devletin aldığı borçların faizine 2023 yılında ise 218 milyar 97 milyon 540 bin TL’nin ödeneceği öngörüldü.

Üç yılda ödenecek toplam faiz gideri ise tam 602 milyar 226 milyon 340 TL’ye ulaşması öngörülüyor. Bu tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı dışında kalan 11 bakanlığın üç yıllık tavan ödeneğinden daha fazla bir tutara denk düşüyor.

Hedef tutturulamayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz gideri öngörüsünde yaşanan sapma da Orta Vadeli Mali Plan’da görüldü. Buna göre, 2019 yılında hazırlanan planda 2021 yılı için 159 milyar 500 milyon TL faiz gideri öngörüldü. Bu tutar, bir yıl sonra yeniden düzenlendi ve tam 20 milyar TL artırıldı.