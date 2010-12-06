Devletin kapının önüne koyduğu öğretmen öldü

T24 - Kansere yakalanınca bir aydan fazla rapor aldığı için sözleşmesi feshedilen Metin öğretmen hayatını kaybetti.





Kansere yakalanıp 30 günden fazla rapor aldığı için sözleşmesi feshedilen Metin öğretmen, hayatını kaybetti. Radikal’in Öğretmenler Günü’nde ‘24 Kasım’da hediye ‘İŞSİZLİK’ başlığıyla, yakalandığı amansız hastalığı ve sonrasında başına gelenleri haberleştirdiği Metin Kurtçu, memleketi Çorum’da toprağa verildi.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu 28 yaşındaki Metin Kurtçu, dört yıl Erzurum ve Yozgat’ta çalıştıktan sonra amansız bir hastalığa yakalandı. Mayıs 2010’da Akut Miyeloid Lösemi teşhisi konulan Kurtçu, Ankara’da tedaviye başladı. Metin öğretmen o günden sonra okula gidemedi. Raporlu gün sayısı 30’u geçince 14 Eylül’de sözleşmesi feshedildi. Ekim ayında Yozgat İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma davası açtı. Sesini duyurmak için aylardır çabaladı. Ancak kimse sesini duymadı.



Bebeğiyle Ankara’ya...

Metin öğretmen tedavisi için beş aylık bebeği, eşi ve babasıyla Ankara’ya taşındı. Eşi bebeklerine bakarken babası onu radyoterapi için hastaneye götürdü. Metin öğretmen bir aydan fazla süredir Ankara Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi’nde yattı. 25 Aralık’ta kemik iliği nakli için ameliyata girdi. Ancak ameliyat sonrasında komaya girdi. Vücudu ilik nakline uyum göstermedi. Önceki gece saat 21.00’de vefat etti.

Türkiye’de 4B kapsamında sözleşmeli olarak çalışan 70 bin öğretmen bulunuyor. Sözleşmeli öğretmenlerin en büyük sıkıntısı özlük hakları. Hastalık nedeniyle 30 günden fazla rapor aldığında sözleşmeleri feshediliyor. Kadro sıkıntısı yaşayan öğretmenlerin seslerini duyurabilmek ve bu konuda mücadele vermek için Eğitim Söz Sen adında bir sendika kuruldu.

Eğitim Söz Sen Genel Başkanı Nihat Aydın, Metin öğretmenin hastalığı süresince hiçbir yetkilinin yanında olmadığını, psikolojik destek almadığını söyledi.



