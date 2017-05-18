"Devletin her kademesine yansıyacak büyük bir koalisyon kuruldu"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, "devletin her kademesine yansıyacak büyük bir koalisyonun kurulduğunu" iddia etti. "Hâkimler Savcılar Kurulu’nun yedi üyesi AKP-MHP oylarıyla belli oldu" diyen Tezkan, "Beş üyenin iktidar partisi tercihinden; iki üyenin MHP kontenjanından kurula girdiği iddia ediliyor" ifadesini kullandı.

Mehmet Tezkan'ın "Washington zirvesinde ne oldu?" başlığıyla yayımlanan (18 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Tarihi zirve falan diyorlar ya; bence tarihi falan değildi..

Niye tarihi olsun ki; iki ülkenin devlet başkanı görüştü.. Erdoğan, ABD’nin Suriyeli Kürtlerle (PYD/YPG) ilişkisinin mutabakata uygun olmadığını söyledi..

Fethullah Gülen’in iadesini istedi..

Erdoğan muhatabına daha önce bunları söylemiş miydi?

Evet..

Telefonda söylemişti..

Bu kez yüz yüze görüşmede söyledi..

Fark bu..

Ziyaretin anlamı zaten buydu..

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Peki, Trump bu sözleri duyunca ne yaptı?

Anlaşıldığı kadarıyla, ABD pozisyonunu bozmadı.. ‘Türkiye çok haklı, PYD/YPG’yi biz de terör örgütü olarak görüyoruz’ demedi..

ABD Başkanı PKK’nın adını andı, IŞİD’in adını andı.. Türkiye’nin bu iki örgüte karşı yaptığı mücadeleye destek verdiklerini söyledi..

Ama Suriyeli Kürtlerin adını anmadı!..

Dikkatinizi çekerim.. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın’ın görüşmeyle ilgili açıklamasında da PYD/YPG yok..

PKK var.. IŞİD var.. Diğer terör örgütleriyle mücadele var..

Ankara’nın canını sıkan asıl örgütten bahseden yok..

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Sonuç..

Şimdilik sonuç yok.. Washington zirvesi, Suriye politikasında ne tarihi kırılmayı getirdi ne tarihi uzlaşmayı..

Bundan sonra şu olacak sorusuna kimse yanıt veremez..

Kimi, zirveyi çok başarılı bulacak..

Kimi, dağ fare doğurdu diyecek..

Kimi, Ankara beklediğini alamadı yorumunu yapacak..

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Trump, Suriyeli Kürtlere ağır silah verecek mi, vermeyecek mi?

Mesele bu değil mi?

Zamanı geldiğinde (yaklaşık bir ay sonra) göreceğiz..

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Benim tahminim şu..

Maalesef Trump geri adım atmayacak.. PYD/YPG’ye ağır silahlar verecek..

Suriyeli Kürtlerle çalışmaktan vazgeçmeyecek..

Zaten Trump vazgeçse mesele çözülmüyor ki..

Putin de var!.

5/2 koalisyonunun ilk büyük icraatı

Hâkimler Savcılar Kurulu’nun yedi üyesi AKP-MHP oylarıyla belli oldu..

Beş üyenin iktidar partisi tercihinden..

İki üyenin MHP kontenjanından kurula girdiği iddia ediliyor..

5/2 uzlaşması!..

Dört üyeyi Cumhurbaşkanı atayacak..

Adalet Bakanı ile Adalet Müsteşarı zaten doğal üye..

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AKP-MHP koalisyonunun ilk büyük icraatı bu oldu..

Yeni HSK bütün yargıyı yeniden şekillendirecek.. Hâkim-savcı atamalarını, hâkim-savcı terfilerini yapacak..

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MHP Lideri ‘başkanlık’ modeline durduk yerde evet demedi..

İlk günden beri iddia ediyorum; devletin her kademesine yansıyacak büyük koalisyon kuruldu..

Başbakan da söyledi..

Amacımız sağ seçmeni konsolide etmek dedi..

Daha ne desin..

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5/2 koalisyonu devletin bütün kurumlarını şekillendirecek.. 2019’a kadar..

Final 2019 seçimi..