Devletin hangi kurumundan kaç kişi tutuklandı?

Darbe girişimini yapmakla suçlanan "Fethullahçı teörör örgütü/FETÖ"ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında şimdiye kadar 21 bin 640 kişinin tutuklandı.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, 165 general, 6 bin 746 albay, alt rütbeli subay, asker ve askeri öğrenci, 4 bin 288 emniyet mensubu, 19 vali, 63 vali yardımcısı, 46 kaymakam ve 7 bin 912 diğer şüpheli (memur, sivil vs.) tutuklandı.

Soruşturmanın yargı ayağında ise, 2 bin 245 hâkim ve savcı, 108 Yargıtay, 41 Danıştay, 2 Anayasa Mahkemesi ve 5 HSYK üyesi tutuklandı.