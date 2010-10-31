Devletin gözü YouTube'un üzerinde

T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yaklaşık 2.5 sene sonra kalkan YouTube yasağını ve bundan sonrasını değerlendirdi.



Atatürk’e hakaret içeren videolar nedeniyle 2008'in Mayıs ayında kapatıldı ve bu videoların kaldırılmasıyla dün yeniden açıldı. Ntvmsnbc'de yayınlanan haber şöyle:



YouTube'da neler yaşandı ve bundan sonra ne olacak?



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, videolarla ilgili sorunun tamamiyle sona erdiğini ve bundan sonrası için de mehkeme ve savcıdan öncde bu sürecin işleyeceğini belirtti.



Vergi konusunda yanlış anlaşıldığını ve herkesin ülke hukukuna uyması gerektiğini belirten Yıldırım, ‘gözünüz bundan sonra da YouTube’un üzerinde mi olacak?’ sorusuna da ‘evet’ yanıtını verdi.





