T24 LogoT24 Logo
Politika

Devletin gözü YouTube'un üzerinde

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yaklaşık 2.5 sene sonra kalkan YouTube yasağını ve bundan sonrasını değerlendirdi...

31 Ekim 2010 03:00

T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yaklaşık 2.5 sene sonra kalkan YouTube yasağını ve bundan sonrasını değerlendirdi.

Atatürk’e hakaret içeren videolar nedeniyle 2008'in Mayıs ayında kapatıldı ve bu videoların kaldırılmasıyla dün yeniden açıldı. Ntvmsnbc'de yayınlanan haber şöyle: 

YouTube'da neler yaşandı ve bundan sonra ne olacak? 

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, videolarla ilgili sorunun tamamiyle sona erdiğini ve bundan sonrası için de mehkeme ve savcıdan öncde bu sürecin işleyeceğini belirtti. 

Vergi konusunda yanlış anlaşıldığını ve herkesin ülke hukukuna uyması gerektiğini belirten Yıldırım, ‘gözünüz bundan sonra da YouTube’un üzerinde mi olacak?’ sorusuna da ‘evet’ yanıtını verdi. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24