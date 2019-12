Devletin engelli karnesi zayıf

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Özürlü vatandaşlarımıza her bakımdan destek olmak sosyal devlet anlayışının en önemli ölçülerinden biri” demesine karşın, devlet istihdam etmesi gereken özürlülere kapısını açmamakta ısrarlı.



Radikal gazetesinin haberine göre; Devlet Memurları Yasası uyarınca kamu personelinin yüzde 3’ünün engelli vatandaşlardan oluşması gerekiyor. Ancak yasanın ortaya koyduğu oran nedeniyle yaklaşık 51 bin engelli çalıştırması gereken devlet kurumları sadece 9 bin 966 özürlü istihdam ediyor. Başbakanlık’ta bile 20 özürlü kadrosu boş.



Erdoğan ‘önce iş’ diyor ama...



Erdoğan, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladığı mesajda şunları belirtti:

“Özürlü vatandaşlarımızla ilgilenmek, onlara her bakımdan destek olmak, sosyal devlet anlayışının en önemli ölçü ve gereklerinden biridir. Tabii ki, öncelikli çabamız özürlülüğün engellenmesine yöneliktir. Hükümet olarak, anne ve çocuk sağlığının korunması, yeterli beslenme imkânlarından ve sağlık hizmetlerinden etkin ölçüde istifade edebilmesi, iş ve trafik kazalarının azaltılması üzerinde hassasiyetle duruyoruz.



‘Özürlüler Yasası’yla, sorunların bir an önce çözüme kavuşması için çok önemli bir adım attık. Bu yasayla, özürlülerimizin karşılaştıkları hukuki, sosyal ve fiziki engellerin ortadan kaldırılması çalışmaları daha da hız kazanacaktır. İnanıyorum ki artık özürlülerimiz üreten, bağımsız bireyler olarak, spordan sanata, yönetimden ticarete, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde daha çok yer alacaklardır.”