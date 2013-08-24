Devletin el koyduğu cip iade edildi, 'eskidi' diyen sahibi dava açtı

2009 yılında yapılan bir uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Metin Y.’nin cipine el konuldu. 4 yıl süren davadan Metin Y. beraat edince cip de iade edildi. Cipin ruhsat sahibi Yunus K. “Cipin değeri düştü” diyerek Hazine’ye 100 bin TL’lik dava açtı.

İstanbul, Adana ve Ankara’da 2009’da yapılan bir operasyonda İran’dan gelen ve içi kurufasulye dolu bir TIR Adana’da durduruldu. TIR’ın gizli bölmelerinde 460 kilo eroin ele geçirildi. Çok sayıda şüpheli ile birlikte teknik takibe alınan Metin Y. de gözaltına alındı ve tutuklandı. Savcılık emriyle Metin Y.’nin kullandığı, akrabası Yunus K.’nin üzerine kayıtlı 2008 model Porsche Cayenne Turbo marka cipe uyuşturucu parasıyla elde edilmiş mal olduğu gerekçesiyle el konuldu.

4 yıl sonra pardon

5’i firari toplam 23 kişi hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘uyuşturucu madde ithal etme’ suçundan dava açıldı. Dava devam ederken Metin Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dava geçen 8 Nisan’da karara bağlandı, tutuksuz sanık Metin Y., üzerine atılı suçu işlediği sabit görülmediğinden beraat etti. Suçta kullanıldığına dair belge ve bilgi elde edilemeyen ve yediemin otoparkında bekletilen Porsche marka cipin de sahibine iadesine karar verildi. Gerekçeli karar 16 Temmuz’da açıklandı, itiraz olmadığı için kesinleşti. Bunun üzerine cipin sahibi Yunus K. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak Hazine Müsteşarlığı’na 100 bin TL’lik tazminat davası açtı. Yunus K.’nin avukatı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede cipe 4 yıl boyunca haksız el konulduğunu, aracın yeni kasa, model ve özelliklerde olan dizel yakıtlı yeni modellerinin piyasaya çıktığını, benzinli araca olan talebin asgari düzeylere inmiş olduğunu belirtti.

‘Kuvvetli şüphe gerekir’

El konulacak eşyanın eşyanın suçta kullanıldığına dair kuvvetli şüphe barındırması gerektiğini söyleyen avukat Fatih Savaş, “Bu olayda bırakın şüpheyi, basit bir emare bile yoktu ancak Porsche marka araca CMK 128. Madde gereğince el konuldu. Biz de yine CMK 141. Madde’ye dayanarak dava açtık. Bu haksız tutuklama ve el koymalarda devlete karşı tazminat davası açılmasına dayanak teşkil eden hukuki normdur” dedi.

Zararı hazine karşılamalı

Yunus K.’nin avukatı Fatih Savaş dilekçenin devamında şunları söyledi:



“İthal araç olması itibariyle Euro para biriminde ve vergilerde ciddi artışlar meydana gelmiş, dava konusu aracın değeri fahiş tutarda azalmıştır. Türkiye Sigortalar Birliği’nin resmi nitelikteki Kasko Değer listesine göre 2008 model Porsche Cayenne Turbo marka aracın değeri 248 bin 500 TL olup, aynı marka aracın 2013 modelinin fiyatı 735 bin 725 TL’dir. 5271 sayılı CMK’nın 128. Maddesi’ne göre araca delil olarak artık ihtiyaç bulunmaması halinde zamanında iade edilmemesi açık bir hukuka aykırılıktır. 100 bin TL tutarındaki maddi zararın el koyma tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı devlet hazinesinden alınarak müvekkile verilmesini talep ederim.”