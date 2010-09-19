Devletin 300 bin Doları ABD'ye gitmesin diye döndüm

T24 - O, ataması yapılmayan öğretmenlerin simgesi. Kemik kanseri tedavisi için Cumhurbaşkanı Gül devreye girdi, Şafak öğretmen ABD'ye gitti. Bir süre önce de döndü. ABD'deki tedavisi için 300 bin dolar veren devlet, Türkiye'deki tedavi harcamalarını karşılamayı reddetti.

Ataması yapılmayan öğretmenlerin simgesi olan ve yaptığı eylemlerle hem ataması yapılmayan öğretmenlere hem de hastalığına dikkati çeken kemik kanseri hastası öğretmen Şafak Bay, tedavi için devlet desteği alarak gittiği ABD'den yurda döndü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de devreye girmesiyle ABD'ye gittiğini belirten Bay, bu ülkede yapılan tetkikler neticesinde hastalığın diğer organlarına da yayıldığını öğrendiğini söyledi.

Tedavisini yarıda kesti



Bu tespit üzerine tedavisine Türkiye'de devam etmek isteyen Şafak Bay, karşısına çıkan sürpriz bürokrasi engelini aşamadı. Bay'ın ABD'de tedavisi için 300 bin dolar destek veren devlet, bu parayı ABD'ye ödememek için yurda dönen Bay'ın, Türkiye'deki tedavi harcamalarını karşılamayı reddetti. Steril tek kişilik odada kalması gereken Şafak Bay, kalabalık odalı hastanelere yönlendirilmesi üzerine tedavisini yarıda keserek hastaneden ayrıldı. Devletin tedavi için tahsis ettiği ve ABD Konsolosluğu'na gönderdiği 300 bin dolar parayı ABD'de değil Türkiye'deki tedavisi için kullanmak isteyen Bay, Türkiye'deki özel hastanelerle görüştüğünü, ancak hastane masrafları konusunda gerekli onayın verilmediğini söyledi. Bay, 'Devletin 300 bin doları ABD'ye gitmesin diye ülkeye döndüm. Ama parayı burada kullanamayacağım belirtiliyor' diye isyan etti.



Devlet hastanelerindeki koşulların tedaviye elverişli olmadığını savunan Şafak Bay derdini anlattı.

Psikolojim bozuldu



ABD'de iki ilaçla bir tedavi önerildi. Sonra Türkiye'ye döndüm. Hacettepe'ye gittim. Acil sınıfına alındım. Türkiye'de başvurduğum devlet hastanelerinde ise şartlar çok sıkıntılı. 6'şar kişilik odalarda kalıyorsun. Biri sabaha kadar bağırıyor, sabah bir kalkmışsın, yanındaki hayatını kaybetmiş. Psikolojim bozuldu. ABD'deki tespitlerde steril tek kişilik odada kalmam gerektiği belirtilmişti. Devletin parası ABD'ye gitmesin diye, tedavim için uygun ortamı bırakıp yurda döndüm. Şimdi düşünüyorum, keşke dönmeseydim, diyorum.

Büroratik saçmalık



Özel bir hastanede tedavi imkanı arıyoruz. Medicana, Bayındır, John Hopkins var. Tedavi veriyorlar, doktorları da çok heyecanlı. Ama oralara devlet para ödemiyor. Bir ameliyat 30 bin lira. Devlet karşılamıyor. Bürokratik bir saçmalık var. O 300 bin dolar konsolosluğa gönderildi. O para geri ülkeye gelsin, dedim ama o da verilmedi. Mantıksız bir durum var ortada. Her yere hastalık yayıldı. Bir an önce tedaviye başlamam lazım.

Belki son 5-6 ay ama rezil yaşamayayım



Milli Eğitim ile görüşmüştüm. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun eşi 'Bir sorun olursa beni ara' demişti. Birkaç kere aradım, ulaşamadım, cevap gelmedi. İnancımı kaybettim. Eğer son günlerimse iyi olsun, istiyorum. Belki son 5 - 6 ay ama rezil yaşamayayım. Özel bir oda lazım. Avrupa'da, ABD'de bu hastalığın tedavisi böyle. 2 yıl önce Ankara Üniversitesi Hastanesi 'yapacak bir şey yok' deyip gönderdi. Bu işi sahiplenecek doktor lazım. Doktorun ümidi yoksa ben nasıl ümitleneyim? Bir ümit verilmeli...



