Güneş, eski bir İstanbul kabadayısı çıktı

'Kesmeye geliyoruz'

Asan, kesen lider eski mahkûm çıktı

Erzurum'da parti binasının açılışında yaptığı konuşmada söylediği sözlerle dikkatleri toplayan Hak ve Hakikat Partisi Genel Başkanı Dursun Güneş, “Sözlerim tam anlamıyla yansıtılmadı. ‘Devlete kurşun sıkanı asacağız, devletin kasasına el uzatanın elini keseceğiz.' Bu sözlerimizin arkasındayız” dedi.Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı yapan Güneş'i yaklaşık 25 gazeteci izledi. Toplantının başında Erzurum'daki konuşma metni ile konuşma görüntülerinin yer aldığı CD'yi dağıtan Dursun Güneş, sözlerinin başında da, Pazar günkü konuşmasının bazı basın kuruluşları tarafından çarpıtılarak kamuoyuna lanse edildiğini öne sürdü.Genel Başkan Dursun Güneş, “Bu durum bizi rahatsız etmiştir. Olayı olduğu gibi aktarmak için bu toplantıyı yapma ihtiyacını duydum. Bu nedenle size oradaki konuşma metnini dağıtıyorum” dedi. Güneş, toplantısıyla ilgili lehte ve aleyhte yazılan bazı yazıları da gösterdi. Güneş, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan'ın bugünkü köşesinde hakkında yazdığı yazıyı göstererek, “Geçmişimizi araştırmış, köşesine taşımış. Ne katmış, ne almış. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.Erzurum'daki konuşma metnini ezbere okumaya başlayan Güneş, şöyle dedi:“Partimizi genel seçime hazırlayacağız. Eğer Allah devleti bize nasip eder ise adalet kılıcını masanın üzerine koyacağız, keseceğiz ve asacağız. Sözümü çarpıtmayın. Başka mecralara çekmeyin olduğu gibi anlatın. Devlete kurşun sıkan her türlü anarşisti aşacağız. Benim milletim kıymetlidir, değerlidir, kimse benim milletime kurşun sıkamaz. Devletin kasasına el uzatanın elini keseceğiz. Benim söylediğim bundan ibarettir. Bazı kardeşlerimiz, ‘bizden olmayanları asacağız, keseceğiz diyorlar’ yorumunda bulunmuş. Siz söyleyenleri biliyorsunuz. Biz ehli imanız. Adalet kılıcının verdiği hükmü yerine getireceğiz. Adaletin kestiği parmak acımaz.”Güneş daha sonra toplantı salonundaki partililerle birlikte bir ilahi seslendirirken “Bizler bu sözlerimizin arkasındayız ve arkasında duracağız. Olayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” dedi.Toplantının ardından soruları yanıtlayan Dursun Güneş, “Neden böyle keskin söylemlerde bulunuyorsunuz?” sorusu üzerine “Herkesin bir hesabı var. 6 ay oldu partiyi kuralı, bir ses meydana çıkmadı” dedi. Güneş, Ankara'da Anafartalar Caddesi'nde parti genel merkezlerini açtıklarını vurgulayarak, “Halkın arasına gireceğiz, doğruları söyleyeceğiz. Doğrularla beraber seçime hazırlanacağız ve seçime gireceğiz. İlk etapta barajı aşarak Meclis'e gireceğiz. 2012 veya 2013’teki seçimlerde ise yalnız başına iktidardayız” ifadesini kullandı.Güneş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, sözlerinin ardından kapatma davası açıp- açılmayacağına ilişkin soru üzerine bunların varsayımlardan ibaret olduğunu söyledi. Hak ve Hakikat Partisi Genel Başkanı Dursun Güneş, “ Bu konuşmamda suç teşkil ettiğini görmüyorum. Her vicdanı olan vatandaş 24 senedir kanayan bu yaraya merhem bulamamışsa bu yaranın çaresini aramak zorundayız. Biz bu vatanın öz topraklarından yetiştik. Özüyüz bu vatanın” dedi.Güneş, partisinin internet sitesinde yer alan ‘Paşalar devri sona erecek' ibaresinin sorulması üzerine, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir ve milletin olmalıdır. Bu egemenliğe engel olan nedir? İktidar olanlar neden muktedir olamıyor. Bu egemenliği ortadan kaldıran kimlerdir, mani olan kimlerdir ? Ergenekon buna cevap değil midir? Hak, din, vicdan hürriyeti varken başörtülülerin çektiği zulüm değil midir? 28 şubat kararları yerinde midir? Tek taraflı bir ihtilaldir bu” diye konuştu.Ankara'nın Ulus semtinde bir apartman dairesini genel merkez olarak seçen partinin açılış töreninde Genel Başkan Güneş daha farklı konuşmuştu. Törene kravat takmadan ve yakasız gömlekle katılan Güneş, kurdeleyi keserken partilerinin gücünü milletten aldığını ve millet iradesine dayandığını ifade etmiş, demokrasının en güzel yaşam biçimi olduğunu vurgulamıştı.Güneş, ayrıca Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Biz iktidara gelirsek bu anayasayı temin edeceğiz" diye konuşmuştu.