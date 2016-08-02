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15 Temmuz Darbe Girişimi

Devlete eleman yerleştiren dernekte 10 bin özgeçmiş bulundu!

Bursa'da yapılan operasyonda, 15 kişi tutuklandı

02 Ağustos 2016 01:04

Devlet kurumlarına kendi elemanlarını yerleştirmek amacıyla kurulduğu ve insan kaynakları departmanı gibi kullanıldığı ileri sürülen yaklaşık 10 bin kişinin özgeçmişinin bulunduğu dernekle ilgili soruşturma kapsamında, örgütün işe yerleştirdiği tespit edilen 3'ü kadın 29 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir insan kaynağı derneği ile operasyonda gözaltına alınan 11 yönetici ve çalışanın adreslerinde ele geçirilen yaklaşık 10 bin kişilik öz geçmiş havuzunu ve dijital materyalleri incelemeye aldı.

habertürk'ün haberine göre; dijital materyallerdeki şifreleri çözen ve öz geçmiş havuzundaki isimlerle karşılaştıran ekipler, 29 kişinin Paralel Yapı tarafından fiziksel ve kişisel özelliklerinin uygunluğuna göre gelecekte örgütün amaçlarına hizmet etmek amacıyla bazı kamu kurumlarında işe yerleştirildiğini belirledi.

 

Referans ve yakınlığa göre 1'den 5'e puan veriliyormuş

 

Ekipler bu kapsamda öğretmen, polis, zabıt katibi, gardiyan ve vergi memurlarından oluşan 3'ü kadın 29 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonda ele geçirilen öz geçmiş havuzu ve dijital materyallerde yapılan incelemelerde, dernek yöneticilerinin, kendilerine öz geçmişini bırakan kişilerle mülakat yaptıkları, bu kişiler için Paralel Yapı'ya yakınlıkları ve referanslarına göre 1'den 5'e kadar puan verdikleri tespit edildiği öne sürüldü.

Bu puanlamaları öz geçmişlere not olarak düştükleri, yüksek puan alan kişileri örgütün amaçları doğrultusunda kamu kurumlarına yerleştirdikleri ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 29 kişiden 15'i tutuklandı.

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