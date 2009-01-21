Devlete 21,9 milyar TL borç taktılar

Beyan edildiği halde devlete ödenmeyen 21,9 milyar TL'lik vergi tutarı bulunuyor.



Vergi mükellefleri, geçen yıl beyan ettikleri gelirler karşılığı tahakkuk eden 189 milyar 995 milyon 75 bin TL'lik verginin 21 milyar 907 milyon 838 bin TL'sini ödemedi.



Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre 2008 yılı içerisinde 168 milyar 87 milyon 237 bin TL vergi ödemesinde bulunuldu. Bu şekilde mükelleflere çıkartılan her 100 liralık verginin 88,5 lirası devlete yatırıldı, 11,5 lira ise ceplerde kaldı. Tahsilat oranında 2007'ye göre de yaklaşık 2 puanlık bir gerileme ortaya çıktı.



Beyan edildiği halde devlete ödenmeyen vergi tutarı, gelir vergisinde 6 milyar 706 milyon 29 bin TL, kurumlar vergisinde 2 milyar 473 milyon 215 bin TL, veraset ve intikal vergisinde 176 milyon 765 bin TL, motorlu taşıtlar vergisinde 2 milyar 108 milyon 693 bin TL, dahilde alınan KDV'de de 6 milyar 840 milyon 568 bin TL oldu.



Özel tüketim vergisinde 1 milyar 181 milyon 734 bin TL tahsilat açığı meydana gelirken, banka ve sigorta muameleleri vergisinin 158 milyon 628 bin TL'si, şans oyunları vergisinin 161 milyon 150 bin TL'si, özel iletişim vergisinin de 9 milyon 860 bin TL'si yatırılmayarak, devletin alacak hanesinde yazılı kaldı. Damga vergisinde ödenmeyen tutar 1 milyar 35 milyon 58 bin TL'yi, harçlarda ise 939 milyon 740 bin TL'yi buldu.



Bu arada geçen yıl, kamu tarafından vatandaşa 14 milyar 675 milyon 982 bin TL de para cezası kesildi.

