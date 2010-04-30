Devlet yurdunda tecavüz ve kürtaj skandalı

T24- Denizli'de tekstil işçisi Sabahattin M., dövdüğü için devlet tarafından koruma altına alınıp, Isparta'nın Atabey İlçesi'ndeki 60'ıncı Yıl Sadık Doğan Yetiştirme Yurdu'na yerleştirilen 16 yaşındaki kızı S.M.'nin, tecavüz sonucu hamile kalıp, kürtaj olduğunu iddia etti. Sabahattin M., olayı örtbas etmeye çalıştıklarını ileri sürdüğü yurt yetkilileri ile Atabey İlçe Emniyet Amirliği hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Geçen yıl Denizli Sevil Kaynak İlköğretim Okulu'ndan mezun olan S.M., yaz tatilinde liseye kaydı yapılmadan erkek arkadaşıyla kaçtı. Erkek arkadaşının annesi, ertesi gün S.M.'yi, “Yaşı küçük, kızı size getirdim” diyerek, polis aracılığıyla ailesine teslim etti. Baba Sabahattin M., üç çocuğundan biri olan S.M.'nin kaçtığı gençten şikayetçi oldu. Ancak, savcılık, suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Bu olayın ardından S.M., babası tarafından dövülünce evden kaçtı. S.M., kendisini dövdüğü gerekçesiyle babasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine Denizli Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, mahkeme kararıyla S.M.'yi ailesinden aldı. Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirilen S.M., iki ay kaldıktan sonra geçen Ekim ayında, Isparta'nın Atabey İlçesi'ndeki 60'ıncı Yıl Sadık Doğan Kız Yetiştirme Yurdu'na gönderildi. S.M.'nin, burada Atabey Lisesi'na kaydı yaptırıldı.



‘YÖNETİM VE POLİS KAPATMAYA ÇALIŞIYOR’

Isparta'ya gönderilen kızının hayatının kabusa döndüğünü ileri süren baba Sabahattin M. şu iddialarda bulundu:



“Kızımızı geri almak için görüştüğümüz yurt yetkilileri, eşim Hediye M.'ye ‘Evrakları gönderip, işlemleri başlatalım’ demiş. Ancak, kızım 2010 yılı Ocak ayında yurttan kaçıp, 5 gün sonra geri dönmüş. Haberimiz olunca, yurt yetkilileri ile irtibata geçtik. Önce bilgi vermediler. Sonra, ‘Kızınız geldi, merak etmeyin’ dediler. Kızımızı görme isteğimizi ise kabul etmediler. Kızımın kaçtığı polise bile bildirilmemiş. Üç hafta önce kızımla görüşmek için telefon ettiğimde, apandist ameliyatı için hastaneye kaldırıldığı söylendi. Daha sonra görüştüğüm, soyadını bilmediğim yurt müdürü Y. Hanım, ise, ‘Kızınız tecavüze uğradı. Hamile kaldı. kürtaj yaptırıldı’ dedi. Şoke oldum. Devlet koruyamadığım için kızımı benden aldı. Ancak, kendisini hiç koruyamadı.”



Olayın yurt yetkilileri ile polis tarafından kapatılmaya çalışıldığını öne süren Sabahattin M., savcılığa suç duyurusunda da bulundu. Sabahattin M., bu olayın peşini bırakmayacağını belirterek, “Denizlili Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'tan destek bekliyorum” dedi.



Isparta Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Altunay ise, kendisine şu ana kadar böyle bir konunun gelmediğini söyledi.