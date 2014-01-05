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Yaşam

Devlet yurdunda taciz ve gasp eylemi

Yurt-Kur'a ait Işıklı Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler arkadaşlarını çeşitli zamanlarda taciz ve gasp edildiği gerekçesiyle eylem yaptı

05 Ocak 2014 17:54

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde eğitim gören ve Yurt-Kur'a ait Işıklı Kız Yurdu'nda kalan bir grup öğrenci, iki kız öğrencinin farklı zamanlarda tacize uğrayıp gasp edildiğini öne sürüp eylem yaptı. Yaşananlara tepki gösteren öğrenciler, biran önce önlem alınmasını istedi.
 
Adnan Menderes Üniversitesi'nde eğitim gören ve Işıklı Köyü sınırları içinde kalan Yurt-Kur'a ait kız öğrenci yurdunda kalan iki öğrenciden A.Ö.'nün dün (Cumartesi) çantasının gasp edildiği, bir başka öğrencinin de aynı gün saat 17.00 sıralarında sözlü tacize uğradığı iddia edildi. Bu durumu öğrenen ve yurtta kalan yaklaşık 200 kız öğrenci, akşam saatlerinde eylem yaptı. Yurt binasından dışarı çıkmalarına izin verilmeyen öğrenciler, "ADÜ uyuma bedenine sahip çık", "Basın bizimle, müdür nerede?" ve "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganları attı. 
 
Öğrenciler adına konuşan Aslı Ocak, "Bundan önce de yaşanan olaylar var. Minibüs şoförleri tarafından bile taciz ediliyoruz. Yurdun dışında hiçbir güvenliğimiz yok. Güvenlik kameraları dışarıyı değil içeriyi çekiyor" diye konuştu. Yaklaşık 3 saat boyunca devam eden eylem daha sonra sona erdi.

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