T24 LogoT24 Logo
Gündem

Devlet yurdunda taciz skandalı bakanlığı harekete geçirdi: Tüm personel görevden alındı

Elazığ'da devlet yurdunda yaşanan taciz iddialarına soruşturma başlatıldı

12 Mart 2015 15:48

Elazığ’daki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Harput Bakım, Sosyal ve Rehabilitasyon Merkezi’nden kaçıp jandarma tarafından bulunan S.E., B.E., E.K ve E.A. adlı 4 kız çocuğu, ifadelerinde merkezde cinsel taciz ve şiddete maruz kaldıkları anlatmaları üzerine bakanlık tüm personeli görevden alarak ayırca üç müfettiş görevlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen iddialara ilişkin soruşturmaların yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da 3 müfettiş görevlendirilerek soruşturma yürütülmektedir. Ayrıca yürütülen soruşturmanın selameti ve iddiaların objektif değerlendirilebilmesi amacıyla kuruluş müdürü ve haberde ismi geçen tüm personel açığa alınmıştır" denildi.

Kurum müdürü ve 6 kişinin açığa alındığı öğrenildi.

ETİKETLER

yurttecavüztacizaile bakanlığısoruşturmaelazığ

İlgili Haberler

Aile Bakanlığı'na bağlı 'tecavüz merkezleri': Beni götürdüğü öğrenci evinde zorla ilişkiye girdi!

Elazığ’da yurttan kaçan 4 kızın savcılığa verdiği ifadeler...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24