Devlet yurdunda taciz skandalı bakanlığı harekete geçirdi: Tüm personel görevden alındı

Elazığ’daki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Harput Bakım, Sosyal ve Rehabilitasyon Merkezi’nden kaçıp jandarma tarafından bulunan S.E., B.E., E.K ve E.A. adlı 4 kız çocuğu, ifadelerinde merkezde cinsel taciz ve şiddete maruz kaldıkları anlatmaları üzerine bakanlık tüm personeli görevden alarak ayırca üç müfettiş görevlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen iddialara ilişkin soruşturmaların yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da 3 müfettiş görevlendirilerek soruşturma yürütülmektedir. Ayrıca yürütülen soruşturmanın selameti ve iddiaların objektif değerlendirilebilmesi amacıyla kuruluş müdürü ve haberde ismi geçen tüm personel açığa alınmıştır" denildi.

Kurum müdürü ve 6 kişinin açığa alındığı öğrenildi.