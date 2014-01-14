Devlet yurdunda fuhuş skandalı: 30 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da çocukevlerinde kalan kız çocuklarına cinsel saldırıda bulunulduğu ve para karşılığı fuhuş yaptırıldığı iddiası üzerine polis, teknik ve fiziki takip başlattı. 1 Ocak'ta 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 30 kişiyi gözaltına alındı. Tamamı 18 yaş altındaki kız çocuklarına cinsel saldırıda bulunan ve fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüpheliler, tutuklandı.

'Tecavüze uğradım iddiası'

Para karşılığı fuhşa zorlandığı iddia edilen kız çocukları Z.A., H.Ö., Ö.H., N.S., N.A., A.A., yaşadıklarını mahkemede ve bakanlık müfettişlerine anlattı. Z.A. ifadesinde, kurumun yemek işlerini yürüten taşeron şirkette çalışan H.Y.'nin kendisine 3 yıldır dokunarak cinsel tacizde bulunduğunu, 500 lira karşılığında termal bir tesiste cinsel ilişki teklif ettiğini söyledi.

Mağdurlardan N.A. ise H.Y.'nin, cep telefonundan erkeklik organı fotoğrafını göstererek cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu belirtti. A.A. ise yurtta cinsel tacize uğradığını, bir bekar evinde S.B. ve onun ağabeyi H.B.'nin kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

'Olayı biz bildirdik'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Alper Sezer, olayın doğru olduğunu, ancak çete içerisinde kurum çalışanlarının olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını kaydetti. Olaydan kasım ayında haberdar olduğunu aktaran Sezer, şunları söyledi:

"Geçen yıl göreve geldiğimde kız yetiştirme yurdunun müdür ve müdür yardımcısını benzer iddialar üzerine görevden aldım. Kasım ayında bu kurumu kapatarak adını 'Çocukevleri Koordinasyon Müdürlüğü' olarak değiştirdik. Buradaki çocukları yurda gönderirken mülakat yaparız. Bu mülakatlarda bazı çocuklar, 'Şu evde fuhuş yapılıyor. Korktuğumuz için söylemiyoruz' dedi. Bunun üzerine Vali İrfan Balkanlıoğlu'na bilgi verdik. Vali Bey'in talimatı üzerine polis, aralık ayında operasyon başlattı. 1 Ocak'ta 19 eve yapılan eş zamanlı baskında 30 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler tutuklandı."

'Dışarıda tecavüze uğradı, bize getirildi'

Adı fuhuşa karışan kızların yurtta geçici olarak kaldığını vurgulayan Sezer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu çocuklar bize kolluk kuvvetleri tarafından getirildi. Bizde sürekli kalan çocuklar değil. Burada kaldıkları süre içinde fuhşa sürüklenmediler. Getirilen kızlardan birine bir kişi tecavüz ediyor, daha sonra sokağa atıyor. Kolluk güçleri de bu kızı bize getirdi. Bir müddet sonra madde kullandıkları için, kaçarak yine bu tür olaylara bulaşmışlar. Mesele budur. Bahsedilen kızlar ihtisas kurumlarına gönderildi. Önce tedavileri yapılacak. Ne yazık ki bu kızlar önce madde bağımlısı yapılıyor, sonra fuhuş tuzağına düşürülüyor. Ama bunlar koruma altındaki çocuklar değildi. Yani bunların normalde anne ve babaları var. Bizde geçici olarak kalan çocuklardı."

Olayla ilgili bakanlık olarak idari soruşturma başlattıklarını aktaran Sezer, "Adli yönden de olay yargıda. İdari soruşturmanın sonucu belli değil. Bakanlık müfettişlerinin raporları açıklanmadan yurt görevlilerinin suçlanmasını manidar buluyorum. Kızların pazarlanmasına kurum personeli kesinlikle müsaade etmez" dedi.

Sezer, olayın ardından fuhuş çetelerinin hedefi haline geldiğini de söyledi.