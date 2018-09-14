“Devlet, vatandaşını kandırır mı?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) iş kazası sonucu ölümleri gizlediğini öne sürdü. Ağbaba, “SGK’nın açıkladığı ölümlü iş kazası ile ölüm nedeniyle aylık bağlanan kişi sayısı arasında bazı dönemler 2 kat fark var. Vatandaşın vatandaşı kandırdığını gördük de AKP döneminde devletin vatandaşını kandırdığını da görüyoruz” dedi.

Ağbaba, SGK verilerine göre iş kazası sonucu ölüm bildirimi yapılan kişi sayısı ile ölümlü kaza sonucu aylık bağlanan kişi sayısı arasındaki farklılığa ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Ağbaba, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği verilerine göre Ağustos ayı içerisinde en az 180 işçinin, 2018 yılının ilk 8 ayı içerisinde toplam 1290 işçi iş yerlerinde çalışırken geçirdikleri kazalar sonucunda yaşamını yitirdiklerini belirtti.

Ağbaba, İşçi Sağlığı ve Güvenliği verilerine göre; ocak ayında 144, şubat ayında 128, mart ayında 129, nisan ayında 189, mayıs ayında 169, haziran ayında 151 işçi, temmuz ayında 200, ağustos ayında 180 iş kazalarında yaşamını yitirmiştir. Yine aynı verilere göre 21 Temmuz 2016 – 18 Temmuz 2018 arasında süren olağanüstü hal (OHAL) süresince en az 3960 işçi iş kazaları sonucu yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ağbaba, küresel ölçekte ETUC VE ITUC sendikalarının gerçekleştirdiği araştırmalara göre Türkiye’nin ölümlü iş kazaları bakımından Dünya sıralamasında 3'üncü, Avrupa ülkeleri sıralamasında 1. sırada yer aldığını kaydederek şunları söyledi:

"İSİG verilerine göre 2002-2018 yılları arasında ülkemiz de en az 20 binden fazla işçi iş kazaları neticesinde yaşamını yitirmiştir.İş cinayetlerinin önlenebilir ölümler olduğunu ve kader olmadığını defalarca dile getirdik. Ancak geldiğimiz noktada iş cinayetlerinin önüne geçilemediği bir gerçek. Bir taraftan cinayetler önlenemezken, diğer taraftan Sosyal Güvenlik Kurumunun iş cinayetlerini gizlemek istemesi daha da düşündürücüdür. Basın yayın organlarında SGK’nun açıkladığı ölümlü iş kazası ile ölüm nedeniyle aylık bağlanan kişi sayısı arasında bazı dönemler 2 kat fark olduğunu ortaya çıkarması utanç vericidir. Vatandaşın vatandaşı kandırdığını gördük de devlet kurumlarının vatandaşı kandırdığını ilk kez görüyoruz."