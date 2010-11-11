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Yaşam

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE YARDIM ANKARA (A.A)

11 Kasım 2010 12:40

-DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE YARDIM ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Devlete ait üniversitelere bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye bütçelerine, hazineden para aktarılacak. 23 Temmuz 2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 9. maddesi gereğince yardım kriteri olarak belirlenen borç/gelir oranı yüzde 20’nin üzerinde olanlardan protokol taslağını imzalayan devlete ait üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye bütçelerine, yardım yapılacak. Üniversitelerin alacağı yardım tutarları şöyle: Sıra Üniversiteler Tutar TL 1 Hacettepe 144,095,000 2 Uludağ 56,613,000 3 Ankara 24,416,000 4 Mersin 18,990,000 5 Trakya 16,501,000 6 Dicle 15,444,000 7 Süleyman Demirel 12,863,000 8 Ondokuz Mayıs 12,667,000 9 Fırat 11,778,000 10 Marmara 11,285,000 11 Akdeniz 9,531,000 12 Gaziantep 9,014,000 13 Zonguldak Karaelmas 7,289,000 14 Yüzüncü Yıl 6,457,000 15 İnönü 5,646,000 16 Kırıkkale 4,397,000 17 Afyon Kocatepe 3,077,000 18 Selçuk 3,024,000 19 Çanakkale 2,823,000 20 Gaziosmanpaşa 2,458,000 21 Abant İzzet Baysal 2,338,000 22 Dumplupınar 19,000 Toplam 380,723,000 Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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