Devlet Tiyatrosu'nda Sümeyya Erdoğan krizi

T24- Ankara Devlet Tiyatroları’nda önceki akşam oynanan ‘Genç Osman’ adlı oyunda Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a hakaret edildiği iddiası başkenti karıştırdı. Sümeyye Erdoğan, oyuncuların müstehcenlik içeren hareketler (haka dansını andırır figürler) yaptığı gerekçesiyle tiyatroyu terk etti.. Devlet Tiyatroları kaynakları oyunda ‘bir takım istenmeyen şeylerin’ olduğunu doğrulayarak, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını ifade ettiler.

Olay nasıl gelişti

Radikal gazetesinin haberine göre olay şöyle gerçekleşti: Sümeyye Erdoğan, henüz 14 yaşındayken Osmanlı tahtına çıkan ‘Genç Osman’ın hayatını anlatan oyuna cuma akşamı gitti. Tiyatroda, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Polis Akademisi’nden 150 kadar öğrenci de vardı. İlk perdenin sonunda oyunculardan biri, oyunun orjinalinde olmamasına rağmen hareketler içeren ‘haka dansı’ (karşı tarafa güç gösterisi yapmak için ‘savaş dansı’ da denilen bir dans türü) benzeri bir oyun oynadı. Sümeyye Erdoğan ile göz göze gelen oyuncu ‘Bu da sana gelsin’ dedi. Ayrıca iddialara göre, oyuncu doğaçlama ile laiklik vurgusu yapacak söylemlerde de bulundu.

Sümeyye Erdoğan, kendisine yapılan ve hakaret içeren bu davranışlardan ötürü tiyatroyu terk etti. Ardından birkaç izleyici ve Polis Akademisi öğrencileri de salondan ayrıldı. Bu olayın duyulmasının ardından tiyatro bir anda karıştı





İnceleme başlatıldı







Ankara Devlet Tiyatroları bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından oynanmakta olan ‘Genç Osman’ isimli oyunumuzun, 08 Nisan 2011 tarihli temsilinde, izleyicilerimizin bir bölümü, ‘Curcuna Sahnesi’nde oyuncuların hareketlerinden rahatsız olduklarını ifade ederek salondan ayrılmışlardır. Genel Müdürlüğümüz izleyicisine karşı sorumluluğunun gereği, seyircinin salonu terk etmesine neden olan konuyu, hemen temsil bitiminde oyun raporuna aktarmış ve aynı gece gerekli inceleme ve soruşturmayı başlatmıştır."